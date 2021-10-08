«Это два совершенно разных человека»: Соловьев сравнил таланты Бузовой и Бородиной

Как отметил фигурист, у Ксении и Ольги разные цели в жизни и взгляды.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев заявил, что у певицы Ольги Бузовой и телеведущей Ксении Бородиной разные цели и взгляды в жизни.

«Я вообще не люблю сравнивать, но это два совершенно разных человека. Мне очень повезло с Олей поработать, потому что она суперработяга. У нее были и азарт, и желание». Дмитрий Соловьев

Как заметил Соловьев, Бородина несколько другой человек. Он хорошо относится, как к одной звезде, так и к другой. При этом у него возникает некое отторжение, когда начинают говорить, кто и за кем пришел на проект, сообщает портал wmj.ru.

Напомним, что Дмитрий Соловьев в новом «Ледниковом периоде» выступает с Ксенией Бородиной. В прошлом сезоне он катался с Ольгой Бузовой. Попасть в призеры им не удалось.

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