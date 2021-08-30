«Университеты на «Доме-2» приводят к деградации»: Соловьев осадил Бузову после выпада звезды в его адрес

Ольга Бузова рассказала своим подписчикам, что Владимир Соловьев пригласил ее на свое шоу, однако она отказала ему. «Еще раз хочу утвердить свою позицию: никогда не приду к вам на шоу и не позволю пиариться за свой счет!» — заявила экс-ведущая «Дома-2».

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Артистка весьма неожиданно обосновала причины своего отказа.

«Никогда не приму то, что мужчина словесно и физически унижает девушку. Для меня это автоматическое дно! Владимир Соловьев регулярно оскорбляет женщин. Он приглашает в свои передачи гостей, а потом публично их унижает», — отрезала Бузова.

Владимир Соловьев не заставил себя ждать ответом. Через журнал «СтарХит» он посоветовал звезде обратиться к специалистам.

«Ей нужен хороший психиатр. У нее болезнь Уткина — это когда человек употребляет слова, о значении которых не знает. Если она и дальше продолжит говорить о людях в таком же духе, ей понадобится и адвокат, потому что найдется человек, который не станет все это терпеть», — сказал Владимир Рудольфович.

Кроме того, Соловьев посоветовал Бузовой найти хороших учителей по вокалу и актерскому мастерству. «Говорят, Бузова хорошо училась в школе, но университеты на «Доме-2» приводят к полной деградации!» — добавил он.

Отметим, что ранее ведущий даже вставал на сторону Ольги Бузовой, когда ее травили за участие в спектакле МХАТа. «Чего вы набросились на девочку?» — говорил он злопыхателям. Но при этом признавался, что не в восторге от творчества знаменитости.

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