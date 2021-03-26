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«Вы можете и дальше радостно гадить на Россию»: Соловьев нелестно отозвался о Бортич

Как отметил телеведущий, звезда может не бояться, что ее лишат гонораров после критических высказываний в адрес родной страны.

«Вы можете и дальше радостно гадить на Россию»: Соловьев нелестно отозвался о Бортич
Владимир Соловьев. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего YouTube-шоу «Соловьев LIVE» заявил, что актриса Александра Бортич, которая ранее нелестно отзывалась о политической ситуации в родной стране, может не волноваться за свою гонорары. Он уверен, что они в ближайшее время не упадут.

Александр Бортич
Александр Бортич. Фото: Globallookpress.com

Как отметил Владимир Соловьев, Александра Бортич живет не в Америке. За политические взгляды в России работы не лишают.

«Вы можете и дальше радостно гадить на Россию. И зарабатывать тут деньги. Миловидная блондинка Саша Бортич не более, чем «революционер по выходным», когда от нечего делать можно развлечься критикой властей. Саша — настоящий либерал: она чувствует, что не может остаться в стороне, у нее сердце трепетное бьется, и она все бросает, включая ребенка».

Владимир Соловьев

Ранее режиссер Никита Михалков в эфире своей программы «Бесогон» также нелестно отзывался об актрисе. В частности, он заметил, что если в России начнется революция, то актриса первой же и пострадает. Ее просто сметет с пути недовольная толпа. Также он напомнил, что  съемочный день Александры Бортич равен минимум двумстам тысячам рублей. Многие россияне даже мечтать не могут о таких заработках.

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