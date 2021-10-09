«Мое время борьбы с чокнутыми бабками еще не подошло»: Солнцев — о своей подруге Алифиренко

Как отметил фрик, он выждет время, чтобы потом отомстить за себя.

Шоумен и фрик Гоген Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что подруга его бывшей жены Екатерины Терешкович Лидия Алифиренко очерняет его честное имя, придумывая о нем всякие истории.

«Лидия — подруга Кати. Она меня сейчас будет всячески везде очернять. Мое время борьбы с чокнутыми бабками еще не подошло. Я выжду случай. Месть надо хорошенько охладить». Гоген Солнцев

Как заметил Гоген Солнцев, вокруг него всегда много женщин. «А сейчас, вроде как, время года для чулков, а не для рейтуз на рыбьем начесе», — загадочно заметил Гоген Солнцев.

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Ранее Лидия Алифиренко утверждала, что Гоген Солнцев привел домой пожилую путану. Именно подруга сейчас присматривает за Солнцевым, который расстался с женой.

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