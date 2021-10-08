Пошел вразнос: Гоген Солнцев провел вечер с бабушкой в эротических чулках

Фрик не находит себе места после развода с женой.

Шоумен и фрик Гоген Солнцев, который расстался со своей женой Екатериной Терешкович, находится в крайне упадническом настроении. Сейчас за ним присматривает подруга семьи Лидия Алифиренко. И она бьет тревогу.

«Позавчера вернулась с работы, а у нас в комнате сидит бабушка в эротических чулках из секс-шопа. Слава Богу, вовремя пришла: у них еще до дела не дошло. Говорю: «Что вы здесь делаете?». А она отвечает: «Сынка твоего готовлюсь восстанавливать». Я в бешенстве ее вытолкала за дверь, нашлась мне «скорая помощь». Лидия Алифиренко

Как отметила Алифиренко, она на днях застала Гогена Солнцева за просмотром фотографий путан-пенсионерок. При этом своей подруге он говорит, что ему просто необходимо отвлечься с пенсионерками. Сама Алифиренко заметила, что даже не знала, что пожилые дамы бывают путанами, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович регулярно попадали в скандальные ситуации. Известно, что пожилая жена Солнцева чересчур увлекается спиртными напитками.

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