«Выступая, я не могу обсуждать трусы»: Цымбалюк-Романовская и Солнцев объяснили, зачем Королева рассказала о дочери

Спикеры Teleprogramma.pro вспомнили свое участие в скандальных передачах и предположили, что заставляет именитых артистов добровольно порочить свою репутацию.

Вот уже несколько дней общественность обсуждает признание певицы Наташи Королевой о своей тайной дочери в эфире программы «Секрет на миллион». Одни верят артистке, а другие сомневаются в правдивости ее слов. Тем не менее, в интервью Teleprogramma.pro профайлер Илья Анищенко подтвердил, что певица сказала правду.

Но у многих возникает другой вопрос: зачем звезды уровня Наташи Королевой и Елены Прокловой демонстрируют свои скелеты в шкафу на потребу публике? Чтобы получить большой гонорар? Поддерживать популярность? Напомнить о себе, когда интерес к личности со стороны зрителей угасает?

Об этом Teleprogramma.pro поговорила с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской и эк-участником телепроекта «Дом-2» Рустамом Солнцевым, которые часто становились гостями разных шоу типа «Секрета на миллион», «Пусть говорят» или «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Виталина Цымбалюк-Романовская: «Наташа – хорошая жанровая артистка»

Чаще всего Виталину можно было видеть в разных студиях в 2017-2018 годах, когда она разводилась с мужем, знаменитым актером Арменом Джигарханяном, и впоследствии отвечала на обвинения в присвоении его имущества. Тогда эфиры с участием скромной пианистки, примерившей на себя другую роль, были очень жаркими.

— Виталина, почему все-таки вы соглашались на участие в скандальных шоу? Из-за гонораров?

— Я не хотела туда ходить, да и Армен Борисович тоже. Просто без меня начали снимать сплошную грязь. И я шла на программы для того, чтобы люди узнали правду. Конечно, я получала за это деньги. Но моей главной мотиваций все же было защитить себя.

Объясню, почему сейчас я перестала ходить на передачи. Зачастую там в качестве экспертов выступают люди, не знающие героя. И у тебя даже не получается донести информацию о себе. Часто они говорят глупости и спорят. Если ты споришь с человеком, знающим предмет разговора, то это имеет значение. А если в дискуссию вступают герои, не видящие никогда меня или Армена Борисовича, или же общавшиеся с ним 30 лет назад, то это только пустые разговоры.

— Принесли ли вам эти шоу хоть какую-то выгоду?

— Я, наверное, пойму это только сейчас, когда начала заниматься профессиональной деятельностью. Например, недавно принимала участие в фестивале «Амурская осень». Сейчас этот этап, конечно, не сопоставим с тем.

Медийность помогла мне в тот период, когда шли судебные разбирательства. Если бы меня никто не знал, то пришлось бы сложнее. Поэтому узнаваемость, конечно, имеет значение, но нужно знать, в какой момент остановиться.

— Алена Кравец или Анна Калашникова, например, не хотят останавливаться. Их участие часто сопровождает разные скандальные ток-шоу…

— Я сейчас говорю о смене деятельности. Может быть, их занятия не мешают им появляться в телевизоре, а наоборот, приветствуется. Человеком из телевизора я уже поработала, а сейчас собрала собственную творческую программу. Выступая со своим репертуаром, я не могу параллельно выходить и обсуждать трусы. Это бы выглядело странно.

— Зачем, на ваш взгляд, уже признанные артисты уровня Наташи Королевой и Елены Прокловой соглашаются на участие в таких шоу?

— Если предлагается определенная сумма, устраивающая человека, то почему нет? Их же не обманом туда затаскивают. Люди делают это сознательно. Я ни в коем случае не осуждаю, это личный выбор человека. Я не знаю их мотивации, ситуации.

В определенный момент жизни я тоже ходила на такие передачи, а сейчас сделала свой выбор. Возможно, у них по-другому. Прокловой, может быть, нужно было это все сказать. А к Наташе я хорошо отношусь, она хорошая жанровая артистка.

— Профайлер подтвердил правдивость слов Наташи Королевой…

— Может быть, им с Тарзаном захотелось больше внимания… У нас на телевидении очень мало передач в жанре интервью с артистами. Раньше были программы, в которых беседовали о творчестве. Недавно у меня брали интервью для небольшого документального фильма, где я почти два часа рассказывала о ролях Армена Борисовича. В итоге в картине осталось только минут десять, и речь в них шла явно не о творчестве.

Считается, что это никому не интересно. И в информационном жанре беседы об искусстве не востребованы. Плохо, если ты не появляешься там годами. А если предлагается заполнить информационное пространство востребованным жанром, то нужен информационный повод. Следует рассказать о себе нечто такое, чего никто не знает. Обычная семейная жизнь с воспитанием ребенка никому не интересна. Поэтому нужно всех удивить.

Рустам Солнцев: «Скандальные шоу устраивают артистам публичную казнь»

Ведущий Рустам Солнцев когда-то принимал участие в скандальном реалити-шоу «Дом-2». Да и сейчас он нередко становится гостем и экспертом разных ток-шоу. В беседе с Teleprogramma.pro Рустам признался, что не верит в искренность участников таких передач.

— Рустам, что вы думаете об истории с Наташей Королевой?

— Врут они там все. Кому нужна ее яйцеклетка за 100 миллионов рублей? Яйцеклетки молодой здоровой женщины стоят 30 000 рублей. Почему этот человек не выбрал претендентку помоложе?

На мой взгляд, Наташа Королева со своей историей превзошла все, что можно.

— Наташа Королева – ведь талантливая, любимая публикой певица. Елену Проклову тоже можно отнести к разряду уважаемых, выдающихся актрис. Зачем же они добровольно рассказывают о себе такие интимные вещи?

— Елена была популярной, известной артисткой. Но пришла на программу заработать денег. Достраивает сейчас какой-то по счету дом, поэтому флаг ей в руки. Но после наезда на Табакова звания «народной» ей точно не дадут.

— Почему зрители так любят шоу, где разом вываливаются все скелеты из шкафа?

— Во-первых, зритель измельчал. Как правило, это невзыскательная женщина в трагических годах, уже пенсионерка, у которой от этих рассказов шевелятся волосы на голове. Она начинает передавать это другим пенсионеркам, и контент набирает просмотры.

Скандальные шоу устраивают артистам публичную казнь. Я не думаю, что на концертах Наташи Королевой много народа. Они все зарабатывают на корпоративах. Лично для меня сейчас тема Наташи Королевой Тарзана закрыта.

— Но есть и другие примеры, когда артисты зарабатывают популярность. Например, после рассказа певицы Кати Лель об инопланетянах многие пришли на ее концерт…

— Я с Катей давно знаком. У нее, во-первых, легкий нрав, во-вторых, она пошла по пути наименьшего сопротивления. К тому же тема инопланетян еще не была так развита в тусовке. Поэтому было интересно: как, что, где. Да и Катя Лель подала информацию так, что многие в нее поверили.

Напомним, в эфире программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» певица Наташа Королева призналась, что у нее есть тайная дочь. Якобы двухлетняя девочка живет сейчас в Сан-Франциско.

Королева стала донором яйцеклетки для своего давнего друга – гения IT-сферы, который давно мечтал о ребенке. Но из-за своей нетрадиционной ориентации не смог осуществить свою мечту.

Секрет Наташи Королевой в прямом эфире узнали и ее родные – муж Сергей Глушко (Тарзан), сын Архип и мама Людмила Порывай, которые были в шоке от происходящего.

СМИ предполагают, что отцом девочки, которому Наталья предоставила свои биоматериалы, является миллиардер, владелец сайта для взрослых OnlyFans Леонид Радвинский. В благодарность за помощь таинственный друг Наташи Королевой подарил ей 50 биткоинов, что приравнивается к 173 миллионам рублей.

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