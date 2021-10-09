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«Годы, взросление»: дочь Пескова рассказала, как смогла подружиться с Навкой

Лиза Пескова жила и училась во Франции.

«Годы, взросление»: дочь Пескова рассказала, как смогла подружиться с Навкой
Татьяна Навка. Фото: Global Look Press

В 2015 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и олимпийская чемпионка Татьяна Навка стали супругами. Они воспитывают дочь Надежду, которая также, как и звездная мама, занимается фигурным катанием.

Ранее спортсменка приложила немало усилий, чтобы наладить отношения с наследниками супруга.  У Пескова четверо детей от предыдущего брака. Накануне старшая дочь — Лиза рассказала в своем микроблоге, что только «спустя годы баталий и ледовых побоищ» им удалось выстроить искренние и душевные отношения.

Дмитрий Песков с бывшей женой и детьми
Дмитрий Песков с бывшей женой и детьми. Скриншот: instagram.com/lisa_peskova

«Через длительное выстраивание хороших отношений с каждым из членов семьи. А она у нас очень большая. Годы, опыт, взросление. Я вообще только в 18 осознала, что они развелись. До этого жила в интернате и в другом городе своей жизнью, — написала девушка.

Напомним, что свое детство Елизавета Пескова провела в школе-интернате во Франции.

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