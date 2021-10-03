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Мамино счастье: Навка предстала в свете с обеими дочками на семейном празднике

Фигуристка устроила торжество в честь дня рождения дочки.

Мамино счастье: Навка предстала в свете с обеими дочками на семейном празднике
Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

Татьяна Навка недавно отметила окончание театрального сезона в Сочи, где она долгое время выступала со своими сказочными ледовыми спектаклями. К своим зрителям она вышла на ледовую арену в белом облачении, трогательно поблагодарив людей за внимание к ее представлениям.

Позже спортсменка устроила семейный праздник в честь дня рождения своей младшей дочки Нади. Именины у девочки состоялись еще 21 августа, но собрать близких на торжество она решила только сейчас.

На публике Татьяна Навка появилась вместе со своим мужем Дмитрием Песковым и обеими дочками: младшей наследницей Надей Песковой, а также старшей Сашей Жулиной. Специально для личного блога олимпийская чемпионка сделала редкий кадр, запечатлевшись с ними на одном фото.

Татьяна Навка с дочками. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

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