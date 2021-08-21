В объятиях старшей сестры: Лиза Пескова поздравила дочь Татьяны Навки с днем рождения

В одной из последних публикаций личного микроблога старшей дочери пресс-секретаря президента России — Лизы Песковой — появился совместный снимок с сестрой. Лиза взяла на руки маленькую Надю и обратилась к девочке в ее день рождения.

Напомним, старшей дочери Дмитрия Пескова в этом году исполнилось 23 года. Девушка училась во Франции, а также окончила МГИМО.

Свою младшую сестру Лиза приехала поздравить лично. Светловолосая красавица обняла Надю и трогательно взглянула на семилетнюю именинницу. Лиза облачилась в белоснежный комбинезон из тонкой ткани. А малышка Надя на праздник нарядилась в короткое платье в тон аутфита старшей сестры. Бахрома, кружево и воланы украсили изделие из хлопка.

«С днем рождения, младшая сестренка», — подписала снимок с Надей ее старшая сестра.

Напомним, ранее родительница Нади — фигуристка Татьяна Навка — поздравила младшую дочь в своем микроблоге. Спортсменка сравнила дочь Пескова с ангелом. Отметим, помимо Надежды, у Навки есть дочь от первого брака — Александра Жулина.

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