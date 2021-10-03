Красивая пара: Навка в строгом платье прямого кроя вышла в свет с мужем, облаченным в белый джемпер

Звездная чета отпраздновала день рождения дочери в компании Киркорова и певицы Жасмин.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и пресс-секретарь Дмитрий Песков устроили праздник для своей дочки Нади. Девочке исполнилось 7 лет еще в 20-х числах августа, но отметить событие они решили именно сейчас.

больше по теме У Тьяго футболка в тон: Анна Нетребко в пальто самого модного цвета устроила променад с сыном по парку Оперная дива примерила в пандан чалму и солнцезащитные очки.

Пара пригласила на торжество звезд со своими детьми, в частности, на вечеринке засветились Филипп Киркоров, Жасмин, Алика Смехова.

Татьяна Навка примерила на тусовку строгое белое платье с воротничком стойкой по горло прямого кроя и с боковыми разрезами. Ее муж облачился в джемпер того же цвета и черные брюки.

Напомним, ранее пара появлялась вместе в свете в середине сентября на тусовке по случаю дня рождения подруги фигуристки, бизнесвумен Натальи Каменской. Спортсменка предстала на вечеринке в брюках с актуальным принтом рolka dot (мелкий горошек), завышенная посадка которых демонстрировала тонкую талию звезды.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале