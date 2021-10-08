Рекомендовано Хромченко: Стриженова появилась на ТВ в модной блузке с рисунком в духе жостковского подноса

Ранее тренд на яркие и крупные цветы в одежде поддержала Елизавета Арзамасова.

Екатерина Стриженова вслед за Елизаветой Арзамасовой поддержала тренд на одежду в яркую цветочную раскраску в духе жостковского подноса.

Жена фигуриста Илья Авербуха выбрала романтичное платье, а супруга режиссера и актера Александра Стриженова примерила блузку. В ней ведущая Первого канала появилась на шоу «Время покажет».

В комплект к блузке звезда примерила юбку-карандаш лавандового цвета, повторив в ней некоторые элементы красочного принта. Напомним, о моде на такую расцветку ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор». Она же предупреждала, что сиреневые тона остаются актуальными последний сезон.

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