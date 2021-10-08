«Так нарядиться никому не советую!»: Хромченко показала образ, который делает живот зрительно больше

Эвелина Хромченко раскритиковала лук, который представил «народный стилист» шоу «Модный приговор» на Первом канале.

Прежде всего, ведущей не понравилось, что он толстит и без того крупную героиню проекта, кроме того, аутфит за счет собранного на талии худи создавал дополнительный объем в области живота, что делало его визуально крупнее. Хромченко пояснила, что бы она изменила, дабы улучшить представленный комплект.

«Я бы удлинила худи или отрезала его для того, чтобы не было этой резинки, этого жирного объема в подкате. И тогда идею, которую «народный стилист» закладывал, ему удалось выразить значительно лучше. И, конечно, жахнула бы по длине рубашку, потому что вся пропорция чуть укорачивает нашу героиню. И так нарядиться никому не советую, это точно!» — сказала Эвелина Хромченко.

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