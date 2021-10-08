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Впервые в истории Первого: Бузова в латексных секси-лосинах устроила горячие танцы у шеста на «Вечернем Урганте»

Главный канал страны дал анонс пятничного выпуска.

Впервые в истории Первого: Бузова в латексных секси-лосинах устроила горячие танцы у шеста на «Вечернем Урганте»
Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

Ольга Бузова не раз хвасталась своими навыками танца на пилоне перед подписчиками, выкладывая в социальные сети видео с зазывными движениями в секси-нарядах. Но, как оказалось, артистке этого мало.

На сей раз звезда решила показать свою эротичную хореографию у шеста на Первом канале. Программа «Вечерний Ургант» обнародовала анонс большого пятничного выпуска в Instagram, показав кадр с Ольгой Бузовой.

На обнародованной фотографии знаменитая блондинка запечатлена у пилона в латексных лосинах, «туфлях стриптизерши» на платформе с огромной шпилькой и облегающем боди. Стоящий рядом Иван Ургант явно впечатлен происходящим действом.

Что будет на шоу «Вечерний Ургант». Фото: instagram.com/vecherniy_urgant/ Первый канал

Также Первый канал сообщил, что в шоу примут участие олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Влада Чигирева и Мария Шурочкина. Музыкальный гость – Zivert.

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