«Домашний стриптиз какой-то»: Бузова ошарашила публику горячим танцем у шеста, открыв свою пятую точку

Ольга Бузова в свои 35 лет обладает сильным и упрямым характером. Похоже, что звезду не только не смущают комментарии хейтеров, но, напротив, подстегивают ее. Экс-ведущая «Дома-2», напомним, стала победительницей проекта «Ледниковый период», где требуется не только спортивный талант, но и хореографические данные.

Между тем практически после каждого ее видео в социальных сетях, где звезда танцует, подписчики оставляют немало критических замечаний. Думаете, она стала меньше танцевать? Напротив, Ольга увлеклась танцами на пилоне, активно демонстрируя свои достижения в личном блоге.

Пока блондинка не показывает акробатических трюков на нем, но двигаться как змея рядом с ним научилась. Именно с таким содержанием был последний танец Бузовой у шеста. Для усиления секси-эффекта артистка примерила эротичное боди с открытыми ягодицами.

«Моя ты девочка», — написала в комментариях микроблога Ольги Яна Рудковская. «Ой-ей-ей!» — откликнулась Наталья Рудова.

А вот отзывы обычных пользователей в большинстве своем были не очень лестными. Многим показалось, что до уровня профессиональной танцовщицы Бузовой еще далеко.

«Что-то деревянная пока», «Деревянная», «Деревянная наша», — подобного рода комментариев в аккаунте певицы предостаточно.

«Как теперь это забыть?», «Домашний стриптиз какой-то», «Господи… Что я только что посмотрела…», «Как теперь это увиденное забыть?», «О Господи, как это пошло», «Что-то Оля все ниже опускаешься, так нравилась, а сейчас уже не айс!» — не оценили хореографию знаменитости пользователи Сети.

Естественно, нашлось немало и тех, кого зрелище порадовало. «Огнище», «Сами вначале попробуйте станцевать, Оля, ты молодец», «Красавица наша, такая секси», «Очень красиво», — написали люди.

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