«Всегда переживает за меня»: Ольга Бузова написала трогательное обращение к отцу

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Ольги Бузовой появилась фотография с ее отцом Игорем Бузовым. Примечательно, что под снимком артистка написала нежное послание отцу.

Ольга обрадовалась, что теперь в России будет официальный День отца.

«Меня часто называют папиной дочкой. И это действительно так. Папа в моей жизни имеет огромное значение, он всегда мне помогает, всегда переживает за меня и дает до сих пор очень много любви», — призналась Ольга.

Бузова уже стала планировать, куда пойти с папой на его праздник.

«И, конечно, я думаю, что для любого ребенка, папа играет огромную роль. Поэтому то, что появился президентским указом день отца, — это здорово, давно было пора. Вчера узнала, что назначили на 17 октября в этом году — каждое третье воскресенье октября, по-моему, хорошее время. Осталось придумать, чем порадовать своего папулечку в этот праздник. Па, куда пойдем?», — поинтересовалась у своего отца Бузова.

Напомним, у Игоря Бузова двое дочерей. Помимо старшей Ольги, Игорь Дмитриевич воспитал еще одну наследницу — Анну. Сам Игорь Бузов является бывшим военнослужащим. С женой и матерью своих дочерей развелся в 2009 году.

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