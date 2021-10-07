Ирина Старшенбаум в твидовом костюме с трендовыми акцентами появилась у Ивана Урганта

В одной из последних публикаций личного микроблога бывшей возлюбленной Александра Петрова появилась запись с ток-шоу Ивана Урганта. Ирина Старшенбаум пришла на «Вечерний Ургант» в жакете и мини-юбке из твида.

Отметим, что твидовые костюмы достаточно популярны среди звездных модниц. Ранее певица Зара надела твидовый пиджак в стиле Chanel на прогулку.

А телеведущая Виктория Лопырева показала твидовый костюм с меховыми манжетами.

Вот и Ирина Старшенбаум похвасталась своим вкусом, выбрав трендовый костюм с акцентными деталями. Подол короткой юбки и края пиджака Ирины были обрамлены ярко-розовым цветом. Под жакет актриса надела черную рубашку с белым отложным воротником.

Старшенбаум завершила образ остроносыми туфлями на высоком каблуке. Артистка подчеркнула стройные ножки нарядом длины мини.

Напомним, ранее Ирину Старшенбаум и Александру Бортич обошла в номинации «Самая популярная молодая актриса» Любовь Аксенова.

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