«Собраться всей семьей»: Ирина Агибалова поделилась редким фото, на котором запечатлены ее дочери, зятья и внуки

Экс-участница «Дома-2» Ирина Агибалова счастлива, что впервые за долгое время им удалось увидеться.

Ирина Агибалова, ее дочери Ольга, Маргарита и их мужья Илья Гажиенко и Павел Марсо — все бывшие участники «Дома-2».

С некоторых пор эта большая и дружная семья разделена на две страны. Рита с мужем Павлом и детьми пару лет назад переехала жить на Кипр, Ольга и Илья Гажиенко с сыновьями остались в Москве.

А Ирина Агибалова с мужем Юрием решили жить на две страны, чтобы попеременно общаться то с одной, то с другой дочкой.

Пара продала свой огромный особняк в Подмосковье и купила квартиру в Москве и дом на Кипре в ипотеку.

Не так давно в гости к родителям и сестре на Кипр прилетала Ольга Гажиенко с мужем Ильей и сыновьями Кириллом и Левой.

Это было самое счастливое время для большой семьи Агибаловых. В память о нем сделано семейное фото, которым Ирина Александровна поделилась в микроблоге. На снимке нет только младшего сына Ирины Агибаловой, Олега. Он к этому моменту уже вернулся в Москву.

«Мы так мечтали собраться всей семьей вновь, как раньше, но опять не получилось. Олежка улетел раньше, чем прилетела Оля с семьей. Но даже так, в неполном составе, мы сделали семейное фото», — подписала кадр Ирина Агибалова.

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