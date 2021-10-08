Разъехалась в разные стороны: Тата Блюменкранц засветила скромную грудь в платье с глубоким декольте без нижнего белья

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц обожает светские мероприятия. Пока дочка Таты Бетти гостит в Грузии у своих прабабушки с прадедушкой, звездная мама посещает вечеринки.

На одной из таких Тата Блюменкранц побывала накануне. К выходу в свет красотка готовилась заранее, чтобы предстать во всем блеске.

Тата Блюменкранц сделала шикарную прическу, сделав кудри и красиво уложив локоны. Вечерний макияж «смоки айс» подчеркнул и без того выразительные глаза Таты Блюменкранц.

Но главная ответственность за эффектное появление Таты Блюменкранц на публике лежала все-таки на ее сногсшибательной красоты платье.

У него было все, чтобы произвести фурор. Черное, облегающее фигуру и подчеркивающее талию, с глубоким декольте, обнажившим пикантную деталь, разрезом на всю ногу и даже белой бахромой.

Огромный вырез на груди говорил как бы сам за себя – под такой не надевают нижнее белье. Так что скромная грудь Таты Блюменкранц разъехалась в разные стороны, но из-за этого не перестала привлекать к себе внимание. Интересно, когда у девушки такое декольте, кто-то видит, что у нее «смоки айс»?

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