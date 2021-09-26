«Она просто как ребенок настоящий»: Ольга Бузова восхитилась дочкой Таты Блюменкранц

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц разместила в сторис микроблога архивные кадры, на которых запечатлено, как тогда еще ведущая проекта Ольга Бузова знакомится с дочкой Таты Беатрисой.

Малышка появилась на свет в июле 2017 года — во время участия супругов Таты Блюменкранц и Валеры Блюменкранца в проекте и некоторое время жила с родителями под камерой.

Ольга Бузова, увидев хорошенькую малышку Бетти, не смогла сдержать эмоций и умиления.

«Боже мой, она сейчас заплачет, — сюсюкала Ольга Бузова с маленькой девочкой. — Ой, она как куколка. Она просто как ребенок настоящий».

Тата Блюменкранц призналась, что пересматривая это видео, едва сдерживаясь от слез. Она призналась, что ее посещают мысли о возвращении на проект.

Стоит напомнить, что в последнее время Тата Блюменкранц явно ностальгирует по проекту. Экс-участница не раз делилась архивными фото и видео.

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