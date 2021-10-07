«А Карпович куда уже дели?»: Павла Прилучного заподозрили в романе с замужней Глюкозой

Бывший муж Агаты Муцениеце — Павел Прилучный — разместил на личной странице снимок с Глюкозой и неизвестным мальчиком. Примечательно, что ребенка звезда сериала «Мажор» назвал своим.
Прилучный также добавил, что мальчик — сын Глюкозы. Поклонники артиста остались в недоумении. И только хэштег внизу фото объяснил все происходящее.
«Папа, мама, сын», — подписал совместный снимок Павел.
К нему актер добавил тэги «киносемья» и «любовницы». По ним фолловеры Прилучного догадались, почему у Павла неожиданно появились еще один ребенок и «роман» с замужней артисткой.
Хотя были среди подписчиков Прилучного и те, кто не дочитал пост артиста. Поклонники устроили бурное обсуждение пары Павла и Глюкозы:
«В смысле? Они вместе?», «А Карпович куда уже дели?».
Отметим, что кадр был сделан на съемках фильма «Любовницы» режиссера Елены Хазановой. В этой кинокартине и приняли участие Павел Прилучный и Наталья Чистякова-Ионова, она же Глюкоза.
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