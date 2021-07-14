Ирина Дубцова: «Сын не позволит себе повысить голос на женщину»

Ирина и сама поет, и другим хиты пишет, и в жюри вокальных конкурсов заседает. Но, конечно, главное ее достижение — уже почти взрослый сын Артем, который, по словам мамы, вырос не только красивым, но еще и умным парнем.

«Выходить на улицу нам разрешали редко»

— Ирина, 17 лет назад прошел финальный концерт четвертой «Фабрики звезд», в которой были и вы. Какие тем летом у вас были мечты, амбиции? Что удалось осуществить?

— Я шла на шоу в числе огромного количества обычных людей, участвовала в кастинге под номером 261. До сих пор храню тот клочок бумаги с надписью маркером салатового цвета. На тот момент я уже была автором, писала музыку и стихи. Я шла на «Фабрику», чтобы понять, есть ли у меня зритель, надо ли это кому-то, кроме меня. Друзья, знакомые, родственники — люди необъективные.

И, конечно, я не ожидала, что все это приведет меня к первому месту. Я никогда не буду стыдиться клейма «фабрикант». Горжусь тем, что была на этом проекте, это — мировое шоу, оно есть практически в каждой стране мира. Если бы сейчас мне предложили слетать на машине времени обратно и еще раз принять участие в «Фабрике», то я бы согласилась. Хотя это было и физически, и морально тяжело.

Главную свою цель я осуществила. Нашла своего слушателя и в марте отметила творческий юбилей аншлаговым концертом в «Крокусе», который переносился из-за пандемии. И я благодарна тем, кто был вместе со мной все эти 17 лет.

— Помните, как отмечали успех, куда поехали после того финального концерта в «Олимпийском»?

— Я помню, что мы сразу же отправились на гастроли. У нас не было как такового отпуска или передышки. После каждого сезона «Фабрики» выпускники отправлялись в концертный тур на свои первые гастроли, и я была не исключением. С большой ностальгией вспоминаю это время.

— Вам ведь тогда еще подарили машину — долго на ней ездили?

— Машина была с механической коробкой, со спортивным пакетом. А девушка и механическая коробка передач, как правило, вещи несовместимые. Поэтому я продала это авто. Несмотря на то что это был красивый кабриолет с красным салоном. Помню, однажды я доехала на нем до Тверской, а там был подъем…

В общем, я поняла, что не заеду в горку, бросила машину у обочины, и потом мужу пришлось перегонять ее обратно. Сейчас я езжу с водителем, хотя люблю водить, но сажусь за руль только в свои выходные, которые случаются крайне редко. Мой график очень плотный, и я просто не смогу успеть все, стоя в огромных пробках. Поэтому сейчас мне комфортнее на заднем сиденье с водителем.

— Какой момент на «Фабрике» вы вспоминаете как самый сложный с психологической точки зрения?

— На тот момент это было одно из первых реалити-шоу в нашей стране, и, конечно же, сложно было находиться под прицелом камер и съемочной группы в доме с незнакомыми тебе людьми. Морально тяжело, но к этому привыкаешь и потом не обращаешь внимания. Тяжело было не видеть родных, общаться с близкими только с помощью редких звонков. Еще выходить на улицу разрешалось крайне редко. Для того чтобы выходить чаще, мне приходилось говорить, что я курю. Конечно, психологически тяжело жить 24/7 под пристальным вниманием — не каждый может с этим справиться.

— Недавно вы сами отработали наставником в проекте «Ты супер!» для талантов, которым за 60. Бывает, смотришь на немолодого человека и думаешь — вот таким и я хотел бы быть в зрелом возрасте. Есть такие герои в шоу?

— Таких героев очень много. Самое главное, что у них есть шанс на исполнение их мечты. Не важно, сколько лет человеку, главное — это его душа и горящие глаза. Наш проект социальный, туда приходят люди, которые остались одни, и это для них большой шаг — выйти и спеть перед жюри и телезрителями.

«Готовлю отлично!»

— У вас уже сформировалось понимание того, как быть счастливой?

— Знаете, я абсолютно счастливый человек. Вот, например, сегодня проснулась, выпила кофе — и я уже счастлива. Счастье состоит из простых моментов.

— Три ваших самых любимых дела?

— Кулинария (я отлично готовлю, когда есть время), рыбалка и музыка. Музыка — это мое все!

— У вас вышел недавно сингл «Гештальты». Теперь это модное выражение — «закрыть гештальт», решить давние проблемы. У вас есть такие?

— Я довольна своей жизнью и переменами, которые в ней происходят.

Я оптимистка . «Хочу, могу, делаю» — я давно придумала этот хештег для соцсетей. Что бы ни происходило, я знаю, что точно все будет хорошо и решение найдется всегда. Еще очень счастлива, что такая честная песня нашла отклик в сердцах слушателей. Пишу и выпускаю песни не для наград, а для людей, которые находят в них частичку себя.

— Можете рассказать, какой выбор был за последнее время сложным?

— С начала лета я поменяла полностью финансовую команду, с которой была много лет. Конечно, это сложнейший и важный выбор, ведь от этого зависят и мои концерты.

— Из-за коронавируса концерты если и проходят, то с ограничениями. Что это изменило для вашей команды? Нужно ли выступать сейчас или проще дождаться снятия ограничений?

— У меня новая команда, которая отвечает за концертную деятельность, и это уже серьезные перемены. В конце мая прошел большой концерт в Ростове-на-Дону, и он был при ограничении 50% зала. Конечно, это сложно, но это такое счастье — видеть глаза зрителей.

Все артисты соскучились по концертам, и мы с большим удовольствием наверстывали упущенный прошлый год. В марте у меня состоялся юбилейный концерт в «Крокус Сити Холле». Планировался большой летний концерт в Санкт-Петербурге на открытой площадке, но из-за новой волны коронавируса перенесли его на сентябрь.

— Вы востребованный автор песен. Формула хита меняется с годами?

— Сегодня понятие хита стерлось, так как очень популярна легкая музыка, без смысловой нагрузки. Но это устраивает молодежь, которая не застала другого.

Я считаю, что этот спрос — кратковременный. Это похоже на модные тренды. Появилось понятие битмейкеров, которые создают аранжировку. Раньше на это обращали меньше внимания. Невозможно предугадать, что станет хитом.

Но мне кажется, что все-таки песни с мелодией и историей всегда будут трогать людей. Как в жизни, так и в музыке: все, что легкомысленно, все, что глупо, то, что делается с расчетом на наживу, долго не живет. Надолго популярным становится тот материал, в котором есть и смысловая нагрузка, и история, и мелодия, которую возможно повторить.

«Из мамы подростка превращаюсь в его подружку»

— А какую музыку слушает ваш 15-летний сын Артем?

— Артем слушает разную, но хорошую музыку. Знает всех модных исполнителей, но выбирает лучшее из всего того, что сейчас есть на рынке. Я давно ему уже ничего не навязываю. Мой сын для меня уже абсолютный критик — то есть я с ним в каких-то музыкальных моментах советуюсь. Потому что он разбирается, у него есть вкус и есть чувство прекрасного.

Артему 15 лет — он уже взрослый человек. Я смотрю на некоторых его сверстников, и они соответствуют своему возрасту. Мой старше ментально, он старше внешне. Он выглядит лет на 18 — прям взрослый парень. Мои песни он не слушает, предпочитает другую музыку. Ему, конечно, нравится, что-то выборочно, может сказать: «Кайф. Меня трогает». Про песню «Под дождем» он сказал: «Ехал в такси и чуть не всплакнул. Почувствовал, что меня душевно задело». Для меня это было что-то поразительное.

— Какие интересы, увлечения у сына?

— Тема — разносторонний подросток, он занимается и спортом, и всем, что связано с компьютерными технологиями, — без этого в современном мире просто невозможно, а парню особенно. Учит языки — на английском он общается практически свободно. Второй язык в Ломоносовской школе у него испанский.

Не знаю, какую профессию он в результате выберет. Но, замечая его способности к общению, активность и коммуникабельность, склонность к дипломатии, я не удивлюсь, если он добьется успеха в самом неожиданном для нашей творческой семьи направлении. Кроме того, сейчас мы записали его первую песню, хотя пока не знаю, будет ли у него желание и дальше заниматься музыкой. Но ради того, чтобы найти себя, надо попробовать себя в разных направлениях.

— Как вы с папой Артема и вашим бывшим супругом Романом Черницыным воспитываете сына?

— Мы воспитываем его с самого рождения и не прекращаем это делать по сей день. Воспитание — процесс непрерывный. И я заслужила доверие и уважение своего ребенка. Несмотря на то что много работаю и часто отсутствую дома, я сделала все, чтобы Тема прислушивался к моему мнению.

Даже если сын в корне не согласен с моим решением, он его уважает и делает так, как я сказала. Он вполне адекватный, нормальный ребенок, не вредный, не капризный. Конечно, подростковый возраст дает о себе знать, моменты несогласия возникают иногда очень остро. Но воспитание приносит свои плоды. Ему неудобно ругаться со мной и моей мамой, которая очень много проводит с ним времени и занимается его воспитанием и образованием.

И мне кажется, неудобно в первую очередь потому, что мы — женщины. Артем воспитанный мальчик и не может себе позволить повысить голос на женщину или нахамить ей, как это делают очень многие подростки. Мои друзья иногда жалуются на своих детей, что те хамят, и я поражаюсь — я их всех знаю как хороших мальчиков и девочек, а они такое себе позволяют!

Но, как известно, дома подавляющее большинство детей ведет себя гораздо хуже, чем на людях. Можно я похвастаюсь сейчас? Когда Тема оказывается где-то в обществе без меня, я потом выслушиваю очень много хорошего: «Ира, боже, какой парень, какой он интеллигентный, воспитанный, с юмором!» Я не перестаю удивляться, что это все про моего мальчика. Хотя и вижу, как он растет, как проявляется в нем мужское начало, характер, сила. Это совершенно волшебное ощущение.

— Сын взрослеет и скоро станет совсем самостоятельным человеком. Как думаете, легко ли вам будет принять его самостоятельность?

— Постепенно из мамы подростка я все больше превращаюсь в подружку подростка и несказанно этому радуюсь. А Артем самостоятельный парень, и сам принимает решения. Конечно, он советуется со мной, ведь я его лучший друг, но принимает решения он давно уже сам.

Личное дело:

Ирина ДУБЦОВА родилась 14 февраля 1982 года в Волгограде. С 11 лет пела в детском музыкальном коллективе «Джем», созданном ее родителями. В 17 лет стала солисткой группы «Девочки», переехала в Москву. Окончила Волгоградский институт искусств. Победительница «Фабрики звезд-4» и телепроекта «Точь-в-точь». В 2005 году вышел дебютный альбом певицы «О нем». Также Дубцова пишет песни многим своим коллегам. В 2004 году Ирина вышла замуж за солиста группы Plazma Романа Черницына, в 2006-м у пары родился сын Артем. Сейчас Ирина в разводе.

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