Николай Басков о секретах шоу «Дуэты»: «Мне звонила Любовь Успенская и просила узнать, с кем она поет»

19 сентября на канале «Россия» стартует новое музыкальное шоу «Дуэты». Фишка проекта заключается в том, что артисты поют дуэтом именно с тем человеком, с которым их что-то связывает. При этом выступающих разделяет стена. В финале стена поднимается, и звезды обретают друг друга.

В передаче принимают участие Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Анита Цой, Лариса Долина, Юлия Савичева и многие другие артисты. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках необычного проекта.

Чем интересен проект «Дуэты»

Но ведь участники передачи могут узнать друг друга по голосам, спросите вы. Создатели шоу предусмотрели и этот фактор. Артисты выступают в наушниках, в которых слышат чей-то искаженный голос. Поэтому им остается полагаться только на интуицию.

По замыслу создателей программы, на той стороне стены может находиться кто угодно: родственник артиста, близкий друг, партнер по предыдущим проектам, бывший возлюбленный, сосед. Фантазия продюсеров не знает границ.

Лариса Долина: «Проект необычный и абсолютно непредсказуемый»

Символично, что в проекте принимает участие Лариса Долина. Помните строчки ее знаменитой песни: «И снова на пути стена, и я ее пройти должна. И я справляюсь со стеной, пока вы все со мной»?

В шоу «Дуэты» Лариса тоже справится со стеной и обязательно увидит человека, который ждет ее на другой стороне. А вдруг там прячется Валя Карнавал? Поживем – увидим в эфире телеканала «Россия». Пока же после своего выступления Лариса Долина подходит к пресс-воллу.

«Проект интересен тем, что он необычный и абсолютно непредсказуемый, — поясняет Лариса Долина. – И когда ты не знаешь, с кем тебе придется петь, это, конечно, заставляет сердце биться».

Затем к стене подходит Денис Клявер, который (в дуэте с певцом или певицей) исполняет хит «Пусть все будет так, как ты захочешь».

Уже после выхода на сцену певец и экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер признается, что ждал бывшего партнера по сцене Стаса Костюшкина. Но не дождался…

А на вопрос журналистов, с кем бы хотел спеть дуэтом, Денис Клявер ответил, что с Леонидом Агутиным, Григорием Лепсом, Владимиром Пресняковым, Валерием Меладзе. Это именно те артисты, на музыке которых вырос Денис.

«Конечно, у нас возникает ощущение, что ты поешь с роботом. Когда ты находишься в предвкушении чего-то, это завораживает и притягивает к экрану. Очень классно, что номера сопровождаются выступлением оркестра», — признается Денис.

Николай Басков: «Участники могут думать: а вдруг меня перепоют или споют хуже?»

Ведущим шоу стал певец Николай Басков. А вот имя его соведущего пока неизвестно. Николай узнает его лишь тогда, когда поднимется стена. Между выступлениями артист много шутит и рассказывает забавные истории из своей жизни.

Например, однажды, когда артист выступал на одном из фестивалей, к нему выстроилась очередь из поклонников с цветами. И стоявшая в конце очереди женщина с одним цветочком в руках воскликнула: «Если уж при жизни так, то что будет после?»

И, конечно, Николай размышляет о концепции передачи «Дуэты».

«Готовиться к исполнению произведения – это все равно что собирать детей в школу. Многое зависит от того, как ты будешь выглядеть, что и как будешь петь, — поясняет Николай Басков. — Если ты не знаешь, кто вместе с тобой поет в дуэте, то это очень волнительно. А вдруг тебя перепоют или, наоборот, споют хуже?»

На вопрос журналистов, как удается сохранять секретность на шоу, Николай Басков отвечает так:

«У меня есть сценарий программы. Я знаю, кто с кем поет и не колюсь. Недавно мне позвонила Любовь Успенская и сказала: «Коля, мы столько лет с тобой дружим. Ты должен мне сказать, с кем я пою». Я спросил: «А зачем тебе это?» А она ответила: «А вдруг партнер будет петь плохо?» А я сказал: « В нашем шоу непрофессионалов нет».

Но самое главное в передаче канала «Россия» — это не только интересные дуэты, хороший вокал и возможность видеть любимых артистов.

«Я жду эмоции. Это то, что невозможно сыграть и предугадать», — поясняет Николай Басков.

Смотрите шоу «Дуэты» с 19 сентября на канале «Россия».

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