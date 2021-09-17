Николай Басков о секретах шоу «Дуэты»: «Мне звонила Любовь Успенская и просила узнать, с кем она поет»

19 сентября на канале «Россия» стартует новое музыкальное шоу «Дуэты». Фишка проекта заключается в том, что артисты поют дуэтом именно с тем человеком, с которым их что-то связывает. При этом выступающих разделяет стена. В финале стена поднимается, и звезды обретают друг друга.
В передаче принимают участие Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Анита Цой, Лариса Долина, Юлия Савичева и многие другие артисты. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках необычного проекта.
Чем интересен проект «Дуэты»
Но ведь участники передачи могут узнать друг друга по голосам, спросите вы. Создатели шоу предусмотрели и этот фактор. Артисты выступают в наушниках, в которых слышат чей-то искаженный голос. Поэтому им остается полагаться только на интуицию.
По замыслу создателей программы, на той стороне стены может находиться кто угодно: родственник артиста, близкий друг, партнер по предыдущим проектам, бывший возлюбленный, сосед. Фантазия продюсеров не знает границ.
Лариса Долина: «Проект необычный и абсолютно непредсказуемый»
Символично, что в проекте принимает участие Лариса Долина. Помните строчки ее знаменитой песни: «И снова на пути стена, и я ее пройти должна. И я справляюсь со стеной, пока вы все со мной»?
В шоу «Дуэты» Лариса тоже справится со стеной и обязательно увидит человека, который ждет ее на другой стороне. А вдруг там прячется Валя Карнавал? Поживем – увидим в эфире телеканала «Россия». Пока же после своего выступления Лариса Долина подходит к пресс-воллу.
«Проект интересен тем, что он необычный и абсолютно непредсказуемый, — поясняет Лариса Долина. – И когда ты не знаешь, с кем тебе придется петь, это, конечно, заставляет сердце биться».
Затем к стене подходит Денис Клявер, который (в дуэте с певцом или певицей) исполняет хит «Пусть все будет так, как ты захочешь».
Уже после выхода на сцену певец и экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер признается, что ждал бывшего партнера по сцене Стаса Костюшкина. Но не дождался…
А на вопрос журналистов, с кем бы хотел спеть дуэтом, Денис Клявер ответил, что с Леонидом Агутиным, Григорием Лепсом, Владимиром Пресняковым, Валерием Меладзе. Это именно те артисты, на музыке которых вырос Денис.
«Конечно, у нас возникает ощущение, что ты поешь с роботом. Когда ты находишься в предвкушении чего-то, это завораживает и притягивает к экрану. Очень классно, что номера сопровождаются выступлением оркестра», — признается Денис.
Николай Басков: «Участники могут думать: а вдруг меня перепоют или споют хуже?»
Ведущим шоу стал певец Николай Басков. А вот имя его соведущего пока неизвестно. Николай узнает его лишь тогда, когда поднимется стена. Между выступлениями артист много шутит и рассказывает забавные истории из своей жизни.
Например, однажды, когда артист выступал на одном из фестивалей, к нему выстроилась очередь из поклонников с цветами. И стоявшая в конце очереди женщина с одним цветочком в руках воскликнула: «Если уж при жизни так, то что будет после?»
И, конечно, Николай размышляет о концепции передачи «Дуэты».
«Готовиться к исполнению произведения – это все равно что собирать детей в школу. Многое зависит от того, как ты будешь выглядеть, что и как будешь петь, — поясняет Николай Басков. — Если ты не знаешь, кто вместе с тобой поет в дуэте, то это очень волнительно. А вдруг тебя перепоют или, наоборот, споют хуже?»
На вопрос журналистов, как удается сохранять секретность на шоу, Николай Басков отвечает так:
«У меня есть сценарий программы. Я знаю, кто с кем поет и не колюсь. Недавно мне позвонила Любовь Успенская и сказала: «Коля, мы столько лет с тобой дружим. Ты должен мне сказать, с кем я пою». Я спросил: «А зачем тебе это?» А она ответила: «А вдруг партнер будет петь плохо?» А я сказал: « В нашем шоу непрофессионалов нет».
Но самое главное в передаче канала «Россия» — это не только интересные дуэты, хороший вокал и возможность видеть любимых артистов.
«Я жду эмоции. Это то, что невозможно сыграть и предугадать», — поясняет Николай Басков.
Смотрите шоу «Дуэты» с 19 сентября на канале «Россия».
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