Город ресторанов и музеев: стало известно, где пройдет «Евровидение-2022»

«Евровидение-2022» пройдет в Турине, сообщило итальянское информагентство Ansa. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а нового победителя назовут 14-го.
Музыкальный фестиваль в Италии встретит стадион Pala Olimpico, который возвели для зимней Олимпиады 2006 года.
Отметим, что Турин расположен на севере Италии, он является столицей региона Пьемонт и четвертым городом Италии по численности населения. Он считается меккой для этногастрономических туристов. Обилие ресторанов и баров здесь позволяет попробовать местную кухню и оценить ее разнообразие. Также туристическую привлекательность составляют музеи, в числе которых всемирно известный Египетский музей с богатейшей коллекцией.
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