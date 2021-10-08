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Город ресторанов и музеев: стало известно, где пройдет «Евровидение-2022»

Уже в середине мая можно будет услышать имя победителя музыкального международного конкурса.

Город ресторанов и музеев: стало известно, где пройдет «Евровидение-2022»
"Евровидение-2021". Фото: Global look press

«Евровидение-2022» пройдет в Турине, сообщило итальянское информагентство Ansa. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а нового победителя назовут 14-го.

Музыкальный фестиваль в Италии встретит стадион Pala Olimpico, который возвели для зимней Олимпиады 2006 года.

Манижа, представительница от России на «Евровидении-2021». Фото Global look press

Отметим, что Турин расположен на севере Италии, он является столицей региона Пьемонт и четвертым городом Италии по численности населения. Он считается меккой для этногастрономических туристов. Обилие ресторанов и баров здесь позволяет попробовать местную кухню и оценить ее разнообразие. Также туристическую привлекательность составляют музеи, в числе которых всемирно известный Египетский музей с богатейшей коллекцией.

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