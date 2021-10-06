Пухлый пупсик на фоне деревенского дома: Басков показал трогательное фото из детства с родителями

Певец родился в Балашихе, но жил в разных городах России и в Германии.

Николай Басков поделился со своими фолловерами фотографией из семейного альбома. На снимке он предстает совсем маленьким – пухлым мальчиком рядом со своими родителями. Примечательно, что кадр выполнен на фоне деревенского дома с резными ставнями и деревянным забором.

При этом Басков никогда не был деревенским ребенком. Он родился в подмосковной Балашихе, позже семья переехала в ФРГ из-за отца Виктора Владимировича, который был военным. В Германии он пошел в школу, потом опять-таки из-за службы родителя он успел поучиться и пожить в Кызыле (Тыва), а также в Новосибирске, где закончил музыкальную школу. Однако обучение он в итоге завершил в Москве в 1113 школе с углубленным изучением музыки и хореографии.

Мама Баскова Елена Николаевна была учителем, потом в Германии поработала телеведущей. Позже реализовала себя как конферансье.

Многие фолловеры, увидев архивное фото Баскова, были удивлены, как он похож на своего отца.

«С папой – одно лицо», «Телосложение папино», «Папин сын», — написали люди в комментариях.

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