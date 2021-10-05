«50 лет преподавала»: Валерия запечатлелась с нарядной мамой в актуальном ожерелье-цепи и безрукавом жакете

Валерия рассказала в личном блоге, что День учителя для нее и ее близких – особенный, ведь ее мама Галина Николаевна Перфилова как раз педагог.

«Для нашей семьи этот праздник очень важный — мама более 50 лет преподавала фортепиано в музыкальной школе, которую мой папа много лет возглавлял, и вся их жизнь связана с воспитанием и обучением подрастающего поколения. Желаю нашим дорогим преподавателям благодарных учеников, адекватных родителей, энтузиазма и терпения в их нелегком труде. Мы вас любим, помним и ценим все, что вы для нас сделали, дорогие наши! Будьте здоровы!» — написала певица в личном блоге.

Звезда в честь праздника накрыла богатый стол и запечатлелась с нарядной мамой для своих поклонников в Сети. Галина Николаевна пришла на праздник нарядной и модной, примерив безрукавый жакет и модное ожерелье в виде крупной цепи.

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