«Учимся ходить красиво»: Рудковская в кукольном платье с сумочкой-стаканом устроила дефиле в Лувре

Яна Рудковская – большая модница, она старается не пропускать ни одного масштабного показа в Париже. Вот и на этот раз звезда на частном самолете с белоснежным салоном и роскошными диваном с подушками отправилась во Францию.

Здесь она особенно впечатлилась шоу Louis Vuitton, особенно аксессуарами модного дома. Находясь под эмоциями от увиденного, знаменитая блондинка сама устроила дефиле в стенах Лувра.

«Век живи — век учись. Учимся ходить красиво после шоу», — написала Яна Рудковская в личном блоге.

Хрупкая звезда с точеной фигурой рискнула примерить мини-платье в духе кукольных нарядов с пышной юбочкой. При этом в комплект жена Евгения Плющенко примерила повседневный жилет и сапоги казаки. В качестве аксессуара подобрала сумочку-стакан.

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