«Не надо делить фигуры!»: как нельзя одеваться полным, объяснил Васильев

«Модный приговор» Первого канала встретил новую героиню – Елену Козину. Парикмахер обладала корпулентной фигурой, однако «народный стилист» проекта не только не смог подобрать для нее стройнящий лук, но, напротив, сделал ее визуально еще толще.

На участнице фэшн-преображения оказались надеты: белая длинная рубаха, голубое худи завернутое в области талии, черная прямая юбка миди, синяя стеганая куртка, белые носки, черные лоферы, коричневая бейсболка.

«Наш «народный стилист» забыл о самом главном принципе: не надо делить компактные и плотные фигуры горизонтальными линиями и цветами. Тот кусок светлой блузки, который торчал из-под худи явно увеличивал героиню в объеме в области живота. Это было абсолютно не нужно. Если бы этой детали не было, то комплект был бы собран достаточно логично», — прокомментировал представленный лук ведущий Александр Васильев.

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