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В тренде: Орбакайте вслед за Вайкуле отметилась с трендовой прической «розетка»

Звезды пользуются привлекательностью этой укладки в полной мере.

В тренде: Орбакайте вслед за Вайкуле отметилась с трендовой прической «розетка»
Кристина Орбакайте. Фото: Global look press

Тренд на прическу «розетка» по-прежнему сохраняется, а российские звезды с удовольствием делают эту укладку как в обыденной жизни, так и во время выступлений и телеэфиров.

Лайма Вайкуле. Фото: Михаил Фролов/ КП

Недавно с прической «розетка» засветилась Лайма Вайкуле, собрав милый клубок на макушке, а впереди уложив прямую челку. Теперь точно в таком же виде засветилась на закрытом показе нового шоу Кристина Орбакайте.

Она примерила на светское мероприятие черный тотал-лук с пышной фатиновой юбкой, облегающим бадлоном, который украсила модным ожерельем-цепью.

Кристина Орбакайте. Фото: instagram.com/orbakaite_k/

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