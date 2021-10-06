В тренде: Орбакайте вслед за Вайкуле отметилась с трендовой прической «розетка»

Тренд на прическу «розетка» по-прежнему сохраняется, а российские звезды с удовольствием делают эту укладку как в обыденной жизни, так и во время выступлений и телеэфиров.

Недавно с прической «розетка» засветилась Лайма Вайкуле, собрав милый клубок на макушке, а впереди уложив прямую челку. Теперь точно в таком же виде засветилась на закрытом показе нового шоу Кристина Орбакайте.

Она примерила на светское мероприятие черный тотал-лук с пышной фатиновой юбкой, облегающим бадлоном, который украсила модным ожерельем-цепью.

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