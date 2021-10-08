«Наташа неплохо поставила на место своего Тарзана»: Сазыкина – о внебрачной дочери Королевой

Продюсер Олеся Сазыкина заявила, что певица Наташа Королева отомстила своему мужу культуристу Сергею Глушко, когда рассказала всей стране о своей внебрачной дочери.

Как отметила Сазыкина, год назад Тарзан изменил жене с актрисой Анастасией Шульженко, но нет ничего хуже женской мести.

«Так вот, мне кажется, Наташа неплохо поставила на место своего Тарзана, показав ему, что от него она рожать второго ребенка не хочет, но зато готова подарить свою яйцеклетку другому мужчине. Она будто бы сказала: «Ну привет, Сережа! Вот тебе на!» Поставила его на место». Олеся Сазыкина

Напомним, что Наташа Королева рассказала в программе «Секрет на миллион» о своей внебрачной дочери. Наследница живет в США, сообщает «Собеседник».

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