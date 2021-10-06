«Хочется сказать: «Вау!»: Королева умело сочетала алый тренч с платком на плече и шляпой

Наташа Королева отметилась на прогулке в заметном осеннем образе в красных тонах. Она примерила тренч, водолазку, укороченные брюки и шляпу, — все алого цвета. Также не забыла певица про помаду в тон.

Придала дополнительную изюминку луку звезда деталями в виде косынки под головным убором, платка на плече и черно-белыми массивными ботинками.

Стайл Наташи Королевой заслужил одобрения профессионального фэшн-эксперта Елены Бестави.

«Это, наверное, первый случай за последнее время, когда мне хочется даже сказать: «Вау!» Насколько все интересно подобрано! Очень стильно, по-молодежному. Если заменить грубые ботинки певицы на более элегантные полусапожки или ботильоны черного или красного цвета, то весь образ сразу будет играть совершенно по-другому. Перед нами предстанет элегантная стильная девушка и это тоже будет очень интересно», — сказала имиджмейкер-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и Школе имиджа и стиля BestaviStyle учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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