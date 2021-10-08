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«Это для сериала»: брат Кузьмина объяснил, почему Королева выдумала историю с дочерью

Как отметил Александр, в речах исполнительницы много нестыковок.

«Это для сериала»: брат Кузьмина объяснил, почему Королева выдумала историю с дочерью
Наташа Королева. Фото: Globallookpress.com

Брат музыканта Владимира Кузьмина Александр заявил, что певица Наташа Королева, скорее всего, выдумала историю со своей внебрачной дочерью.

Владимир Кузьмин
Владимир Кузьмин. Фото: Globallookpress.com

По его словам, везде говорится, что отец дочери Королевой богатый человек. При этом он заметил, что в Америке большие должности в основном занимают евреи. Причем евреем надо быть в нескольких поколениях, чтобы допустили к серьезному бизнесу. Заводить ребенка от украинка еврею вообще ни к чему.

«Да, эта история красивая для какого-нибудь сериала, но если говорить о реальной жизни, то в ней нет никакой логики. А если это пиар, то он какой-то недоработанный. Я не исключаю, что ребенок этот есть, но явно его отец – не богатый человек из Америки. Очень много тут не состыковок!»

Александр Кузьмин

Напомним, что Наташа Королева удивила признанием на программе «Секрет на миллион». Она заявила, что в Америке у нее есть внебрачная дочь, сообщает «Собеседник».

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