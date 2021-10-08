«Это для сериала»: брат Кузьмина объяснил, почему Королева выдумала историю с дочерью

Брат музыканта Владимира Кузьмина Александр заявил, что певица Наташа Королева, скорее всего, выдумала историю со своей внебрачной дочерью.

По его словам, везде говорится, что отец дочери Королевой богатый человек. При этом он заметил, что в Америке большие должности в основном занимают евреи. Причем евреем надо быть в нескольких поколениях, чтобы допустили к серьезному бизнесу. Заводить ребенка от украинка еврею вообще ни к чему.

«Да, эта история красивая для какого-нибудь сериала, но если говорить о реальной жизни, то в ней нет никакой логики. А если это пиар, то он какой-то недоработанный. Я не исключаю, что ребенок этот есть, но явно его отец – не богатый человек из Америки. Очень много тут не состыковок!» Александр Кузьмин

Напомним, что Наташа Королева удивила признанием на программе «Секрет на миллион». Она заявила, что в Америке у нее есть внебрачная дочь, сообщает «Собеседник».

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