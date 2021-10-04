Симпатичный парень из многодетной семьи: Королева показала, кому отдала деньги от «Секрета за миллион»

Наташа Королева показала в личном блоге парня, которому направила деньги, полученные на шоу НТВ «Секрет на миллион». Напомним, артистка призналась во время эфира, что у нее есть маленькая дочь, которую выносила суррогатная мама, и которая живет за границей в семье ее друга.

Как оказалось, миллион звезда отдала студенту Гитиса из многодетной семьи, в том числе с приемными детьми. Над ним она давно взяла шефство и именно она рекомендовала ему вуз.

«Интернет помог нам познакомиться: когда-то моя знакомая разместила на своей страничке пост — историю о талантливом парнишке, который мечтал связать свою жизнь с актерской профессией и с просьбой пообщаться с парнем, посмотреть профессионально, стоит ему этим заниматься или нет. Я, как человек неравнодушный и помогающий, откликнулась на этот пост, пообщалась с ним и порекомендовала попытаться поступить в Гитис. Он успешно прошел испытания и поступил на внебюджет. Но семья себе не может позволить оплачивать его обучение. Поэтому я учредила стипендию имени Наташи Королевой, и деньги, полученные в передаче «Секрет на миллион», тоже пошли адресно на оплату его обучения», — рассказала певица в личном блоге.

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