«Сказки на ночь»: стало известно, как принц Гарри проводит время с дочкой

Лилибет Диана родилась в начале лета этого года.

Принц Гарри стал отцом во второй раз в начале лета. Меган Мркл родила дочь, которую назвали в честь ее прабабушки и бабушки – Лилибет Диана. Счастливые родители пока не показали ее публике, но недавно Меган Маркл, во время визита в Нью-Йорк, отметила, что Лили очень красивая.

Принц Гарри души не чает в малышке и сам укладывает ее спать. Как пишет Us Weekly , у заботливого папы есть особый вечерний распорядок.

«Гарри обожает Лили, любит читать ей сказки на ночь, когда укладывает спать», — сообщает издание.

Напомним, ранее таблоиды писали о том, что герцоги Сассекские хотят крестить дочь в Великобритании на глазах у королевы. Однако принц Уильям назвал эту идею не самой лучшей.

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