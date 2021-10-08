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«Сказки на ночь»: стало известно, как принц Гарри проводит время с дочкой

Лилибет Диана родилась в начале лета этого года.

«Сказки на ночь»: стало известно, как принц Гарри проводит время с дочкой
Принц Гарри. Фото: Global Look Press

Принц Гарри стал отцом во второй раз в начале лета. Меган Мркл родила дочь, которую назвали в честь ее прабабушки и бабушки – Лилибет Диана. Счастливые родители пока не показали ее публике, но недавно Меган Маркл, во время визита в Нью-Йорк, отметила, что Лили очень красивая.

Принц Гарри души не чает в малышке и сам укладывает ее спать. Как пишет  Us Weekly, у заботливого папы есть особый вечерний распорядок.

«Гарри обожает Лили, любит читать ей сказки на ночь, когда укладывает спать», — сообщает издание.

Напомним, ранее таблоиды писали о том, что герцоги Сассекские хотят крестить дочь в Великобритании на глазах у королевы. Однако принц Уильям назвал эту идею не самой лучшей.

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