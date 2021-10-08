Крупная ссора: принц Гарри и Меган Маркл ругались несколько часов

В начале лета принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. Экс-актриса родила дочь, которую назвали Лилибет Диана. Недавно западные таблоиды писали о том, что герцоги Сассекские хотят, чтобы малышку крестили в Виндзорском замке на глазах у королевы. Оказывается, это было желание герцогини, которое Гарри не поддерживает.

Скандал по этому поводу между супругами случился недавно, когда они были с рабочим визитом в Нью-Йорке. Пара остановилась в роскошном отеле, ночь в котором стоит восемь тысяч долларов. Постояльцы гостиницы стали свидетелями того, как пара сильно ссорилась несколько часов подряд. Об этом пишет news.in-24.

Добавим, ранее принц Уильям назвал идею крещения Лилибет в Великобритании не самой удачной.

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