Принц Гарри назовет имя расиста из королевской семьи в новой книге

Еще летом стало известно о том, что принц Гарри взялся за написание мемуаров. Осенью он передаст черновики в издательство, которое, к слову, уже выдало ему аванс в размере 15 миллионов фунтов стерлингов. Сама же книга выйдет в свет в конце 2022 года. В Букингемском дворце с опаской ожидают этот день.

Как пишет Mirror, на страницах издания Гарри может назвать имя человека, который преследовал Меган и их сына Арчи из-за цвета кожи. О том, что экс-актриса подвергалась нападкам со стороны одного из членов королевской семьи, герцоги Сассекские заявили в марте во время интервью Опре Уинфри.

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Напомним, после выхода скандальной беседы, принц Уильям отметил, что в Букингемском дворце расизма нет.

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