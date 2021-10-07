Как выбрать экошубу на зиму
Видео
Как ухаживать за кожей осенью: три основных момента
Видео

С заботой об экологии: принц Гарри начал сотрудничество с Google

Герцог Сассекский руководит некоммерческой организаций Harry's Travalyst.

С заботой об экологии: принц Гарри начал сотрудничество с Google
Принц Гарри. Фото: Global Look Press

Компания принца Гарри — Harry’s Travalyst объявила о сотрудничестве с Google. Работа уже идет полным ходом. Сотрудники разработают модель для расчета количества выброса углерода в воздух в результате авиаперелетов. Ее можно будет использовать во всей отрасли в качестве золотого стандарта. Также сообщается, что данные будут передавать Google-карты. Об этом пишет Express.

«Мы считаем, что туризм может и должен играть ключевую роль в достижении устойчивого будущего для нашего мира. Именно поэтому мы собираем ключевых игроков и проделываем необходимые действия», — говорится в заявлении компании.

Добавим, что Travalyst также является партнером  Booking.com, Skyscanner,  Trip.com  Group, Tripadvisor и Visa.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Принц Гаррипринц Гарри и Герцогиняпринц Гарри новостиПринц Гарри последние новости