С заботой об экологии: принц Гарри начал сотрудничество с Google

Компания принца Гарри — Harry’s Travalyst объявила о сотрудничестве с Google. Работа уже идет полным ходом. Сотрудники разработают модель для расчета количества выброса углерода в воздух в результате авиаперелетов. Ее можно будет использовать во всей отрасли в качестве золотого стандарта. Также сообщается, что данные будут передавать Google-карты. Об этом пишет Express.

«Мы считаем, что туризм может и должен играть ключевую роль в достижении устойчивого будущего для нашего мира. Именно поэтому мы собираем ключевых игроков и проделываем необходимые действия», — говорится в заявлении компании.

Добавим, что Travalyst также является партнером Booking.com, Skyscanner, Trip.com Group, Tripadvisor и Visa.

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