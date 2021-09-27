Подарок к Новому году: Меган Маркл и принц Гарри могут вернуться в Лондон на Рождество

Меган Маркл и принц Гарри уехали из Лондона в марте 2020-го. В этом году герцог Сассекский дважды приезжал на родину по уважительным причинам: на похороны деда, принца Филиппа, и на открытие памятника принцессе Диане.
В последнее время ходят слухи, что в Великобританию Сассекские могут приехать вместе. Это может случиться к Рождеству.
«Это дало бы им возможность познакомить свою малышку с королевской семьей и вернуться к королевской жизни», — считает королевский обозреватель Даниэла Эльзер, которую цитирует Express.
Напомним, минувшие выходные Меган и Гарри провели в Нью-Йорке. На одном из мероприятий экс-актриса появилась в образе за 40 тысяч долларов.
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