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Подарок к Новому году: Меган Маркл и принц Гарри могут вернуться в Лондон на Рождество

Герцоги Сассекские уехали из Великобритании в марте 2020-го.

Подарок к Новому году: Меган Маркл и принц Гарри могут вернуться в Лондон на Рождество
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Меган Маркл и принц Гарри уехали из Лондона в марте 2020-го. В этом году герцог Сассекский дважды приезжал на родину по уважительным причинам: на похороны деда, принца Филиппа, и на открытие памятника принцессе Диане.

В последнее время ходят слухи, что в Великобританию Сассекские могут приехать вместе. Это может случиться к Рождеству.

«Это дало бы им возможность познакомить свою малышку с королевской семьей и вернуться к королевской жизни», — считает королевский обозреватель Даниэла Эльзер, которую цитирует Express.

Напомним, минувшие выходные Меган и Гарри провели в Нью-Йорке. На одном из мероприятий экс-актриса появилась в образе за 40 тысяч долларов.

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