Остались без наследства: принц Филипп «наказал» принца Гарри и Меган Маркл

Муж королевы умер в апреле этого года.

Принц Филипп – муж Елизаветы II умер весной этого года, не дожив до своего столетия всего два месяца. Перед смертью монарх составил завещание, подробности которого зашифрованы. По воле Филиппа документ будут держать в секрете целых 90 лет. Однако, как удалось узнать инсайдерам, Гарри и Меган в этом документе места нее нашлось.

Сообщается, что большая часть имущества достанется Елизавете II, а также старшему сыну – принцу Чарльзу. Кроме того, будущий король унаследует и титул покойного отца. На некоторые финансовые составляющие изначально могли рассчитывать и внуки – Уильям и Гарри. Но буквально перед смертью монарх решил изменить завещание. Об этом пишет Peopletalk.

Напомним, в прошлом году Меган и Гарри отказались от исполнения королевских обязанностей и уехали жить в США.

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