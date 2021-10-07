«Брат имел приоритет»: из-за чего на самом деле принц Гарри поссорился с отцом

В прошлом году Меган Маркл и принц Гарри решили строить новую жизнь. пара отказалась от королевских обязанностей и уехала жить в США. Там они успели заключить пару многомиллионных контрактов и обеспечили себе вполне безбедную жизнь.

Ранее сообщалось, что именно этот факт привел к ссоре Гарри со старим братом и отцом. Но автор Эндрю Мортон считает, что причина в другом.

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«И Уильям, и Гарри финансировались их отцом, и часто амбиции Гарри не соответствовали бюджету принца Чарльза. Его брат, как будущий король, всегда имел приоритет. Отсюда и пошли все ссоры и недопонимания», — цитирует Мортона Newsweek.

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