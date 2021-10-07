«Стараюсь очень»: Бородина в ажурном мини-платье ловко взобралась на руки Соловьеву

Ксения Бородина стала одной из звездных участниц нового сезона «Ледникового периода». Ее партнером выступил олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев, который в прошлом сезоне выступал в паре с Ольгой Бузовой. В субботу, 9 октября, Первый канал покажет второй выпуск ледового шоу.
На льду Ксения появится в ажурном мини-платье. Снимками со съемок она поделилась в своем инстаграм.
«Мы с Димой выступим с очень романтичным номером. Жду с нетерпением ваши оценки. На мой взгляд, прогресс есть, стараюсь очень», — написала Бородина.
Напомним, кроме Ксении звездный состав участников проекта пополнили Агата Муцениеце, Никита Пресняков, Даня Милохин и другие.
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