«Стараюсь очень»: Бородина в ажурном мини-платье ловко взобралась на руки Соловьеву

Ксения Бородина стала одной из звездных участниц нового сезона «Ледникового периода». Ее партнером выступил олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев, который в прошлом сезоне выступал в паре с Ольгой Бузовой. В субботу, 9 октября, Первый канал покажет второй выпуск ледового шоу.

На льду Ксения появится в ажурном мини-платье. Снимками со съемок она поделилась в своем инстаграм.

«Мы с Димой выступим с очень романтичным номером. Жду с нетерпением ваши оценки. На мой взгляд, прогресс есть, стараюсь очень», — написала Бородина.

больше по теме Почему бы и нет? Ксения Бородина мечтает о третьем ребенке от достойного мужчины Телеведущая не отчаивается в поиске верного избранника.

Напомним, кроме Ксении звездный состав участников проекта пополнили Агата Муцениеце, Никита Пресняков, Даня Милохин и другие.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.