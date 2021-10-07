Как выбрать экошубу на зиму
Видео
Как ухаживать за кожей осенью: три основных момента
Видео

«Стараюсь очень»: Бородина в ажурном мини-платье ловко взобралась на руки Соловьеву

Телеведущая участвует в новом сезоне «Ледникового периода».

«Стараюсь очень»: Бородина в ажурном мини-платье ловко взобралась на руки Соловьеву
Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Ксения Бородина стала одной из звездных участниц нового сезона «Ледникового периода». Ее партнером выступил олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев, который в прошлом сезоне выступал в паре с Ольгой Бузовой. В субботу, 9 октября, Первый канал покажет второй выпуск ледового шоу.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Скриншот: instagram.com/borodylia

На льду Ксения появится в ажурном мини-платье. Снимками со съемок она поделилась в своем инстаграм.

«Мы с Димой выступим с очень романтичным номером. Жду с нетерпением ваши оценки. На мой взгляд, прогресс есть, стараюсь очень», — написала Бородина.

Напомним, кроме Ксении звездный состав участников проекта пополнили Агата Муцениеце, Никита Пресняков, Даня Милохин и другие.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«Ледниковый период»Бородина новостиДмитрий СоловьевКсения БородинаКсения Бородина последние новости