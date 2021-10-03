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«Спасибо тебе»: Ксения Бородина смущенно улыбалась при виде подарка от поклонника

После премьерного выпуска нового сезона «Ледникового периода» телеведущая получила приятный бонус.

«Спасибо тебе»: Ксения Бородина смущенно улыбалась при виде подарка от поклонника
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Экс-возлюбленная бизнесмена Курбана Омарова — Ксения Бородина — разместила на личной странице фото с охапкой молочных роз. Примечательно, что знаменитость сама позировала с букетом, смущенно улыбаясь.

Ксения запечатлелась в столичном отеле с видом на ночной город. Бородина в черных лосинах и розовой толстовке небрежно зачесала волосы на одну сторону и взяла в руки огромный букет роз.

«Так приятно… Спасибо тебе», — подписала снимок смущенная, но радостная Бородина.

Ксения добавила к словам эмодзи в виде сердечек. При этом знаменитость утаила имя тайного воздыхателя. Хотя поклонники Бородиной давно подозревают, что телеведущая встречается со своим другом Эриком Авагяном.

Ксения Бородина с букетом от тайного поклонника.
Ксения Бородина с букетом от тайного поклонника. Фото: instagram.com/borodylia

Напомним, ранее Ксения Бородина призналась, что плохо каталась на коньках до участия в шоу «Ледниковый период». Телеведущая выходила на лед только с детьми. При этом сама Ксения передвигалась на коньках с помощью специальных детских держателей в виде зверей.

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