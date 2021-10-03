«Спасибо тебе»: Ксения Бородина смущенно улыбалась при виде подарка от поклонника

Экс-возлюбленная бизнесмена Курбана Омарова — Ксения Бородина — разместила на личной странице фото с охапкой молочных роз. Примечательно, что знаменитость сама позировала с букетом, смущенно улыбаясь.

Ксения запечатлелась в столичном отеле с видом на ночной город. Бородина в черных лосинах и розовой толстовке небрежно зачесала волосы на одну сторону и взяла в руки огромный букет роз.

«Так приятно… Спасибо тебе», — подписала снимок смущенная, но радостная Бородина.

Ксения добавила к словам эмодзи в виде сердечек. При этом знаменитость утаила имя тайного воздыхателя. Хотя поклонники Бородиной давно подозревают, что телеведущая встречается со своим другом Эриком Авагяном.

Напомним, ранее Ксения Бородина призналась, что плохо каталась на коньках до участия в шоу «Ледниковый период». Телеведущая выходила на лед только с детьми. При этом сама Ксения передвигалась на коньках с помощью специальных детских держателей в виде зверей.

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