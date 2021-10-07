Почему бы и нет? Ксения Бородина мечтает о третьем ребенке от достойного мужчины

Экс-возлюбленная бизнесмена Курбан Омарова — Ксения Бородина — призналась, что хочет стать матерью троих детей. Знаменитость не против родить еще одного малыша.

Поклонники Бородиной переживают за телеведущую. В свои 38 лет Ксения развелась со вторым мужем.

Бородина окончательно рассталась с предпринимателем Омаровым летом этого года. При этом знаменитость уже однажды уходила от бывшего избранника. Но ради общей дочери Теоны они снова сошлись. Поэтому фанаты телеведущей до конца не могли поверить, что Ксения и Курбан больше не вместе.

Однако, по словам самой Бородиной, бывший муж совершил непростительное. Телеведущая не сказала, что натворил Омаров. А фолловеры подозревают бизнесмена в изменах Ксении.

Бородина часто заявляет в своем микроблоге, что счастлива и без мужчины. У нее есть двое дочерей, которым она посвящает все свободное время. К слову, Бородина не отказалась бы еще раз родить.

Один из поклонников Ксении поинтересовался у знаменитости о планах на будущее. Ксения призналась, что могла бы подарить достойному избраннику ребенка.

«Почему бы и нет», — заявила Бородина.

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