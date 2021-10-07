«Боже ты мой, красота!»: Максим Галкин порадовался солнышку из окон своего замка в деревне Грязь

Шоумен Максим Галкин в сторис Instagram разместил видеозапись, на кадрах которой он находится в своем замке в деревне Грязь.
Муж певицы Аллы Пугачевой засветил интерьеры комнат и их шикарное убранство. На кадрах можно увидеть дорогие столы, мебель и шикарную люстру в одной из комнат.
«И наконец-то солнышко. Боже ты мой, красота. Как мало солнца у нас. Вот оно, солнышко, солнышко».
Напомним, что Максим Галкин проживает в замке в Деревне Грязь с женой Аллой Пугачевой и двумя детьми – Лизой и Гарри Галкиными. Стоимость шикарного особняка составляет баснословную сумму в не один миллион долларов.
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