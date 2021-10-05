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«Было бы здорово»: Галкин объявил о возможном возрождении группы «Земляне» в классическом составе

Как отметил юморист, сооснователи группы Игорь Романов и Владимир Киселев обо всем договорились.

«Было бы здорово»: Галкин объявил о возможном возрождении группы «Земляне» в классическом составе
Максим Галкин. Фото: Globallookpress.com

Юморист Максим Галкин в Instagram заявил, что группа «Земляне» может возродиться в самое ближайшее время в своем классическом составе.

«Тут, кстати, прошел слух, что «Земляне» могут возродиться в классическом составе. О чем вроде бы на днях договаривались сооснователи группы Игорь Романов и Владимир Киселев. Было бы здорово!»

Максим Галкин

Как отметил Максим Галкин, когда он смотрел за пуском ракеты с актрисой Юлией Пересильд в космос, то услышал нетленный хит «Землян» «Трава у дома». Муж певицы Аллы Пугачевой порадовался, что все возвращаются в предпочтениях к былому року и эстрадному наследию.

Напомним, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко улетели в космос для съемок фильма «Вызов». Во время запуска ракеты как раз и звучала хитовая на все времена песня «Землян».

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