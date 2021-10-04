Максим Галкин показал Аллу Пугачеву в тотально черном аутфите с массивными украшениями

Звездная чета отметилась в гостях у любимой подруги.

В Stories личного микроблога телеведущего Максима Галкина появилась запись с Аллой Пугачевой в главной роли. Примечательно, что Примадонна похвасталась актуальным образом в обнимку с именинницей Алиной Редель.

Алла Борисовна не изменяет своему любимому черному цвету. В наряде этого оттенка певица пришла в гости. Артистка с фирменным начесом на голове подобрала яркие украшения для похода на день рождения подруги Алины Редель.

Известный меценат получила на свой праздник огромный торт от кондитера Саши Селезнева. Пугачева высоко оценила торт в форме голубой сумки с фиолетовыми астрами. А муж Примадонны похвалил наряды артистки и ее приятельницы.

«Вот они, красотки!», — заявил Галкин.

Отметим, Алла Борисовна облачилась в черные кожаные шорты с ремешком и оверсайзный кардиган. Этот лук знаменитость украсила золотой массивной подвеской с ажурными узорами. А на руку Пугачева надела такой же огромный, как подвеска, браслет из драгоценного металла.

Отметим, ранее массивные украшения выбирали и другие знаменитости. Модницы Валерия и Алика Смехова понимают толк в актуальных аксессуарах. Как и Пугачева, артистки отдали предпочтение броской бижутерии.

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