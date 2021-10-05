Есть даже педикюрное кресло: Галкин показал домашний мини-салон в своем замке

Ляйсан Утяшева вновь возобновила трансляцию своих коротких онлайн-занятий в Сети для поддержания физической формы во время пандемии. По старой доброй ей помогал муж Павел Воля, а «на том конце провода» — артист Максим Галкин.

Спортсменка показала мужу Аллы Пугачевой простые упражнения, которые можно делать дома при помощи двух тряпочек. Судя по кадрам, юморист вышел на трансляцию в домашнем мини-салоне своего особняка в деревне Грязь.

На видео можно оценить уютное помещение с белоснежными стенами, в котором установлена профессиональная раковина для мытья головы, кресло для педикюра с внушительной ванной для ног, беговая дорожка и гири.

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