«Гнил в лесу, сжираемый диабетом»: Станислав Садальский рассказал об убийце Игоря Талькова

Как отметил актер, этот человек в итоге тронулся рассудком.

Актер Станислав Садальский в Instagram заявил, что убийце музыканта Игоря Талькова охраннику певицы Азизы Игорю Малахову дали лишь условный срок после той громкой истории. Да и то за хранение оружия.

«Четверть века он пытался бежать от памяти людской — был послушником в монастыре, затем стал язычником, потом колдуном. Гнил в лесу, сжираемый диабетом и циррозом печени, тронулся рассудком. Пять лет назад умер». Станислав Садальский

Как отметил Садальский, музыканты Талькова боялись летать вместе с ним самолетами. Он сказала им, что бояться не надо. После чего произнес: «В авиакатастрофе я никогда не погибну, меня убьют чуть позже, при большом стечении народа, и убийцу не найдут».

Напомним, что Игорь Тальков был убит 30 лет назад в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный». Это преступление считается одним из самых загадочных.

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