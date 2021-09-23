«Не возвращайтесь к былым возлюбленным»: Садальский высказался о Васильевой и Эппле

Актер Станислав Садальский в Instagram разместил совместное архивное фото с актрисами Татьяной Васильевой и Жанной Эппле. С бывшими подругами у него сегодня крайне напряженные отношения. Актер привел отрывок из стихотворения поэта Андрея Вознесенского.

«Не возвращайтесь к былым возлюбленным, былых возлюбленных на свете нет. Есть дубликаты — как домик убранный, где они жили немного лет». Станислав Садальский

«Все трое похожи, как родные. Особенно девушки», — заметила одна из подписчиц. На это Станислав Садальский ответил: «Эти станции мы уже проехали».

Напомним, что Станислав Садальский в пух и прах разругался с актрисой Татьяной Васильевой. Как рассказывала звезда, в какой-то момент ее коллега перегнул палку. В беседах он стал негативно отзываться о детях актрисы, чего она стерпеть не смогла. А вот о причинах конфликта Садальского и Эппле пока ничего не известно.

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