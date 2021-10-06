«Дело не закрывается»: прошло 30 лет со дня убийства Игоря Талькова

Исполнитель хита «Чистые пруды» Игорь Тальков умер 30 лет назад. Однако до сих ор поклонники гадают, как и почему оборвалась жизнь талантливого артиста.

Напомним, в 2018 году Следственный комитет возбудил расследование уголовного дела об убийстве Игоря Талькова. Родные погибшего музыканта просили довести дело до суда и наказать виновных. Однако дело все еще не раскрыто.

Расследование усложнилось после переезда главного подозреваемого — музыкального менеджера Валерия Шляфмана. Теперь стрелявший в гримерке Талькова в роковое шестове октября 1991 года живет в Израиле.

«Дело не закрывается. Мы все еще пытаемся переквалифицировать его со статьи «Убийство по неосторожности» на статью «Убийство из хулиганских побуждений способом, опасным для жизни многих лиц». Но в том, что виноват Шляфман, сомнений нет. В разных передачах за какую-то сенсацию выдают признание в этом убийстве Игоря Малахова. Однако это ничем не обосновано. Он не виноват!», — рассказали родственники Талькова kp.ru.

Напомним, ранее возлюбленная Игоря Талькова — певица Азиза — созналась, что помогла скрыть убийство музыканта.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.