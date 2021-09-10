«Я закрыла Малахову животом голову»: Азиза вспомнила трагический вечер, когда убили Талькова

Певица Азиза в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своих отношениях с охранником Игорем Малаховым и об убийстве музыканта Игоря Талькова в 1991 году.

«Игорь Малахов был человеком с характером. Но я не была готова менять веру ради него. Он хотел со мной венчаться. А потом случился тот злосчастный концерт в Санкт-Петербурге. Я там вообще не должна была там выступать. Я была тогда беременна от Игоря. Мы ждали ребенка. Но после всей этой трагедии с Игорем Тальковым у меня был выкидыш. Ребенок не родился. Я ушла в глубокую депрессию. Игоря тогда били шесть человек. Я увидела это в конце коридора. Я закрыла животом его голову. По голове били руками и ногами. Мне Игорь часто снится. Он как будто охраняет меня». Азиза

Как отметила Азиза, конфликт начался из-за того, что ребята просто не нашли общего языка. «Может, была какая-то ревность. Игорь Малахов сокрушался, что у него не будет ребенка. Он говорил мне, что все будет хорошо. Он настаивал, чтобы мы поженились и повенчались, но я сильно заболела после той истории. Ушла в такую депрессию, что свет божий был не мил. Через два года я снова была беременна от Игоря, но и этот ребенок не родился. Игорь потом стал выпивать, и мы расстались», — заметила Азиза.

Напомним, что Игорь Тальков был убит на концерте в Санкт-Петербурге в октябре 1991 года. На момент смерти ему было всего 34 года.

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